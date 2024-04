O Acre teve a maior variação do país quando o assunto foi serviços. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último dia 12, entre fevereiro do ano passado e deste ano, a variação foi de 19,5%. O acumulado do ano, de acordo com o levantamento, também foi o maior no estado acreano.

O setor de serviços tem sido um dos segmentos que mais acumula alta nos últimos meses, de acordo com as pesquisas mensais do instituto. Também conhecido como setor terciário, que engloba as atividades de serviços e comércio de produtos, o segmento é um dos principais fatores que contribuem para a economia do estado.

Em fevereiro, o setor de serviços foi o que mais empregou no estado. Do saldo total de 853 novos postos, 827 foram criados no segmento, segundo o levantamento mensal feito pelo Novo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

“O ambiente de negócios está preparado. Todas as secretarias estão afinadas, com os seus programas prontos, e outra medida muito importante é o calendário de eventos para promover feiras e festividades, que também geram economia, principalmente no âmbito municipal. Então, essas oportunidades têm um impacto muito positivo na economia do comércio, do serviço e da indústria do Acre. E essa também é outra medida que o governo do Estado vai apoiar nessas festividades em todas as cidades”, destacou o titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita.

O esforço do governo em manter os pagamentos em dia e apostando na construção civil também é um fator importante para que esses índices sejam maiores a cada mês.

“Na área da indústria houve um incremento de 2 mil empregos e na área de serviços 8 mil empregos, uma demonstração de que a atividade produtiva do estado do Acre tem crescido, e isso demanda diversos tipos de serviço, desde os serviços básicos de conservação predial, segurança, vigilância e a própria atividade empresarial das empresas e dos negócios. Então, esse crescimento do circuito de serviços nada mais é do que o reflexo das atividades econômicas que têm incrementado a cada ano aqui no estado, um reflexo de tudo isso”, destacou o secretário.

Dados nacionais

O Acre apresentou taxa positiva diante de um recuo nacional. O volume de serviços prestados no país recuou 0,9% na passagem de janeiro para fevereiro de 2024. O resultado chega após três meses de alta (novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024), período em que registrou 1,5% de expansão. Assim, o volume de serviços ficou 11,6% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 1,9% abaixo do ponto mais alto da série histórica (dezembro de 2022).

A pesquisa mostrou, ainda, crescimento de 2,5% no confronto contra fevereiro de 2023. No acumulado do primeiro bimestre de 2024, o volume de serviços cresceu 3,3% frente ao mesmo período do ano passado. O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,2%.

Por Tácita Muniz- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram