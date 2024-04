Na manhã da última quinta-feira, 18, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), obteve êxito em duas prisões de grande relevância em Rio Branco. As operações, conduzidas pela DHPP, resultaram na captura de indivíduos em tráfico de drogas e homicídio.

No primeiro caso, a polícia prendeu um traficante de 31 anos no bairro Recanto dos Buritis. O suspeito foi detido na posse de dois celulares, substâncias entorpecentes, uma arma de fogo e uma quantia em dinheiro. A prisão ocorreu após uma investigação conduzida pela DHPP, que já vinha monitorando o indivíduo. Segundo o Delegado titular da DHPP, Dr. Alcino Ferreira Júnior, o preso era alvo de investigações devido a sua ligação com atividades criminosas e sua participação em conflitos entre facções rivais. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos legais.

No segundo caso, Luciano Leal da Costa Dias, também de 31 anos, foi capturado pela polícia. Luciano era foragido da Justiça da Paraíba e estava com dois mandados de prisão preventiva em aberto, sendo um deles relacionado a um caso de homicídio.

As investigações revelaram que Luciano era membro de uma quadrilha especializada em roubo de veículos na Paraíba e tornou-se procurado pela polícia após cometer um assassinato. Durante sua fuga, o indivíduo ainda atentou contra a vida de agentes e de um delegado. Após chegar ao Acre, Luciano conseguiu emprego em uma empresa terceirizada e estava trabalhando em um hospital da cidade. No entanto, ele estava sendo monitorado pelos investigadores da DHPP.



Após os procedimentos legais, Luciano deverá ser transferido para a Paraíba para responder pelos crimes pelos quais é acusado. As prisões realizadas pela Polícia Civil do Acre demonstram o compromisso das autoridades em combater a criminalidade e garantir a segurança da população, reforçando a importância do trabalho investigativo e da cooperação entre as instituições policiais.

Assessoria/ PCAC

