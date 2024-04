Brasil – Um vídeo de um homem que estaria cometendo roubos pela região, levando uma surra de traficantes, viralizou nesta terça-feira (16) nas redes sociais. O fato mais curioso e chocante é que o homem apanha na frente da própria mãe e teria ocorrido no último domingo (14).

De acordo com informações, o jovem, que apanha fervorosamente, é acusado de roubar motocicletas no bairro de Desterro, em Abreu e Lima, Pernambuco. Nas imagens, a mãe segura o filho enquanto ele é fortemente atingido com socos e tapas.

Em um determinado momento do vídeo, um dos agressores pede para a mãe soltar ele, para que ele continuasse sendo castigado pelo tribunal do crime. Após a sessão de tortura, os traficantes ainda dão um aviso para ele sair do local onde mora, senão seria morto.

VEJA VÍDEO:

Por Falcão – cm7brasil

