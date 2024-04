O governador Gladson Cameli autorizou a publicação, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira, 8, do edital de concurso público para provimento de 91 vagas efetivas no Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). O anúncio foi feito durante solenidade de inauguração da nova sede do órgão em Rio Branco, nesta segunda-feira.

O concurso, organizado pelo Instituto AOCP, ofertará vagas para os cargos de agente de autoridade de trânsito, analista de sistemas, analista de trânsito, assistente de trânsito, contador, engenheiro civil, examinador e pedagogo, todos de nível superior.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários iniciais variam de R$ 7.015,70 a R$ 9.561,76. Além de prova objetiva, haverá ainda testes psicotécnico e toxicológico, além de investigação social e criminal e, para alguns cargos, teste de aptidão física.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasileia, Acrelândia, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rodrigues Alves e Senador Guiomard. Os interessados deverão realizar inscrição no site do Instituto AOCP.

Atualmente, o departamento possui, além da unidade da capital, outras 15 circunscrições regionais de Trânsito (Ciretrans) no interior do estado. Em 28 anos de existência, este é segundo concurso para ingresso de servidores efetivos na autarquia. O último ocorreu em 2009.

Concurso Detran/AC 2024 – Salários Iniciais

Concurso Detran/AC 2024 – Distribuição de vagas

