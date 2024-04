Gaby Dobbins, nascida em Sena Madureira, interior do Acre, está conquistando os holofotes da moda internacional com sua participação marcante no editorial “Fashion Futures” da renomada revista Stories Collective. Neste editorial, Gaby não apenas exibiu sua beleza única como mulher acreana, mas também destacou seu compromisso com questões cruciais como sustentabilidade, rastreabilidade e inclusão.

O editorial “Fashion Futures” concentrou-se em oito marcas nacionais de moda, todas apoiadas pelo Instituto C&A em diferentes fases de suas trajetórias. A iniciativa teve como objetivo celebrar o compromisso dessas marcas em criar moda de maneira sustentável, sem comprometer os valores essenciais de responsabilidade social e ambiental.

Gaby Dobbins não apenas brilha nas páginas da revista, mas também como uma voz importante no cenário da moda, promovendo valores essenciais e inspirando outros a adotarem práticas mais conscientes na indústria da moda.

Por AcreOnline.net

