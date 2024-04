O acidente que vitimou o motorista Mábio Braga de Melo, de 53 anos, aconteceu no início da tarde desta última sexta-feira, dia 05, na altura do km 947 da BR-364, região do distrito de Fortaleza do Abunã, a 7 km da ponte do rio madeira, em Rondônia.

Mábio era caminhoneiro há mais de 20 anos e conhecia bem o trecho, inclusive, em 2015, ele havia sofrido um acidente na cabeceira da ponte do km 951, quando dirigia um bitrem tanque em uma noite chuvosa e um galho de árvore caiu na estrada. Nesta sexta-feira, dia 05, Mábio viajava de féria com a esposa de 44 anos e o filho de 15, em um veículo Renault Stepway, de Rio Branco-AC (onde morava), para Porto Velho-RO, onde passaria férias com familiares.

No local, não foi possível confirmar a versão do que de fato aconteceu, mas, populares relataram que o veículo stepway teria batido em um caminhão, que teria fugido do local, porém, não havia vestígio de colisão, mas, o trajeto do veículo após sair da pista reforça duas hipóteses (1 – o motorista tentou uma ultrapassagem na estrada empoeirada e saiu da pista para não colidir de frente com o suposto caminhão, ou, 2 – o motorista, devido a velocidade na estrada de material solto, perdeu o controle da direção e saiu da pista, vindo a capotar no final da ribanceira).

No acidente, o motorista morreu no local, já a esposa e o filho foram socorridos por um taxista e levados à unidade de saúde do distrito de Vista Alegre do Abunã, de onde foram encaminhados para o Hospital Regional de Extrema.

