Um crime brutal chocou a cidade de Merlo, na Argentina, quando Matías Alejandro Guiñazú, 43 anos, assassinou sua companheira, Soledad Ibáñez, 42 anos, com 25 facadas e tentou tirar a própria vida.

Atualmente, Guiñazú permanece internado em estado grave, entubado e sob assistência respiratória mecânica, enquanto a Justiça aguarda seu despertar para iniciar as investigações. O feminicídio ocorreu no último domingo e foi descoberto pela polícia após relatos de vizinhos sobre uma discussão intensa seguida por gritos de socorro.

Segundo informações, o homem teria tido uma crise de ciúmes após ver mensagens trocadas pela namorada com outro rapaz. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma cena horripilante: Guiñazú e Ibáñez cobertos de sangue, com o feminicida segurando uma faca e ameaçando se matar.

As autoridades tentaram negociar com Guiñazú para impedir o suicídio, mas ele se recusou, exigindo que tudo fosse filmado. Após uma intervenção policial, ele foi finalmente detido, enquanto Ibáñez foi confirmada como vítima fatal, com múltiplas facadas pelo corpo. Guiñazú, que possui histórico de violência de gênero, havia compartilhado fotos com Ibáñez nas redes sociais, mas não havia denúncias anteriores contra ele.

O crime levanta novamente a discussão sobre a frequência dos feminicídios na Argentina, com estatísticas alarmantes que mostram um crime a cada 29 horas. A promotora María Laura Cristini está encarregada do caso, e a expectativa é que Guiñazú seja investigado assim que se recuperar. Enquanto isso, a comunidade local e ativistas pelos direitos das mulheres clamam por justiça e por medidas mais efetivas na prevenção da violência de gênero.

Por Gomes CM7

