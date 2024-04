À convite do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), a Presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, participou na manhã desta quarta-feira (03) da solenidade de reinauguração do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, após reforma e ampliação.

O cerimonial também contou com a presença da Presidente do TJAC, Desembargadora Regina Ferrari, do prefeito Mazinho Serafim, da Deputada Federal Meire Serafim, da Desembargadora Eva Evangelista (Primeira Juíza da comarca de Sena Madureira), da primeira mulher governadora do Acre, Iolanda Lima, entre outras autoridades do poder judiciário.

“Sempre uma satisfação participar de eventos no poder judiciário, não tenho que após essa reforma o Fórum vai garantir ainda mais comodidade aos servidores e aos cidadãos que frequentam o espaço. Em nome da presidente Regina Ferrari parabenizo o TJAC pela iniciativa, e agradeço o convite e a ótima recepção”, disse a presidente.

Com a reforma e ampliação o prédio ganhou novas salas, com destaque para a sala de memória com a galeria de todos os juízos que já passaram pela comarca de Sena Madureira, rampas que garantem mais acessibilidade, entre outras melhorias.



