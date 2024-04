Um médico, de 56 anos, esfaqueou violentamente um homem de 24 anos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. De acordo com testemunhas, o profissional flagou a esposa com o amante enquanto eles estavam jantando. Conforme é possível visualizar no vídeo, a briga acontece dentro de um carro.

O médico age de forma furiosa, batendo e esfaqueando o novinho várias vezes, até que a o possível amante sai do carro e consegue escapar do homem enfurecido.

Veja vídeo:

Por CM7

