A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou mais uma ação do Programa Saúde Itinerante, no alto Rio Iaco durante as últimas semanas do mês de março. Por determinação do prefeito Mazinho Serafim e planejamento da secretaria as comunidades atendidas foram Santa Ana, Tabatinga, Novo Destino, Nova Olinda, Campo Osório, Poromgaba, Recife, Palmeira, Itamaraty, São João, São José, Alegria e 7 de Setembro.

De acordo com o coordenador do Saúde Itinerante, Dr. Rodrigo Bortolan, o trabalho foi executado durante 12 dias de viagem pelas comunidades ribeirinhas realizando os atendimentos médicos, odontológico. Além dos serviços de acompanhamento de Bolsa Família, atualização de vacina, testagem rápida para Covid-19, IST’S e vacinação para cães e gatos.

“Com apoio do nosso prefeito Mazinho e de todos os profissionais da saúde, da nossa cordenadoria de atenção básica e assessoria técnica, ao qual eu quero externar a minha gratidão. Conseguimos realizar mais uma edição do programa Saúde Itinerante, levando as comunidades ribeirinhas os atendimentos de saúde que são ofertados pelo SUS. Mesmo com o rio bastante seco e dificultando um pouco a viagem, conseguimos atender todas as comunidades que estavam no cronograma. Saúde é um direito de todos”, destacou o secretário de saúde, Donizety Fernandes.

Veja abaixo o registro geral dos atendimentos, durante os 12 dias.

Médico: 1.195

Pré-consulta: 1.195

Testagem rápida (Covid-19 e IST’S): 776

Vacinação cães e gatos: 910

Vacinação (Covid-19, rotina e gripe): 715

Acompanhamento Bolsa Família (Famílias e Pessoas): 1.113

Atendimento e procedimento de enfermagem: 28

Atendimento odontológico (Pessoas e procedimentos): 217

Total de procedimentos: 6.149

