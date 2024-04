Na última terça-feira (02.04), durante Operação Soberania executada pela Companhia de Policiamento Especializado do 6° BPM, apreendeu pouco mais de um quilo de maconha no Trapiche da Lagoa.

A operação tem por objetivo intensificar as ações ostensivas em locais que sofrem com ações da organização criminosa.

Na ocasião, quando a equipe do GIRO estava realizando uma incursão pelo bairro visualizou um indivíduo que empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos militares. Após buscas na região, os policiais militares encontraram pouco mais de um quilo de maconha.

As ações de combate ao crime organizado continuarão visando aumentar a ordem pública em Cruzeiro do Sul.

ASCOM PM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram