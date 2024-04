Clientes da Ronsy, empresa tradicional do ramo de construção no estado do Acre, tem relatado que um criminoso vem utilizando o nome da loja para aplicar golpes na venda de cimento.

Segundo relato de um dos colaboradores da empresa, pelo menos dez clientes teriam ido até a loja fazer a retirada, alegando ter comprado cimento, com preço “promocional”, abaixo do valor de mercado.

“Os clientes têm chegado em nossa loja afirmando terem comprado um cimento da gente com valor bem abaixo do preço vendido hoje no mercado. Uma das clientes, chegou na sexta-feira (8) e quando mostrou os dados, descobrimos que era um golpe, pois não recebemos nenhum valor em conta de pessoa física”, revelou o colaborador.

A empresa registrou um Boletim de Ocorrência online e aconselhou que os clientes também procurassem formalizar uma denúncia sobre o caso. O estelionatário anuncia o produto em um página no Facebook, e ao clicar no link, o cliente é direcionado para um contato diferente do número oficial utilizado pela loja.

“Ligamos para o criminoso e ele atendeu se identificando com o nome da Ronsy, e quando começamos a fazer perguntas ele desligou o celular”, disse o funcionário.

De acordo com colaborador, a soma de todos os valores pagos pelos clientes ao estelionatário já chega a mais de R$ 20 mil reais.

“Tem muita gente inocente caindo nesse golpe, fazendo Pix e ele só recolhendo o dinheiro. Infelizmente não tem como a gente liberar o material diante de uma situação dessa. Tiveram pessoas que caíram nesse golpe com um valor alto, chegando em compras de quase R$ 3 mil em alguns casos”, destacou.

A empresa alerta a seus clientes que não realizem compras por canais de atendimentos não oficiais e afirma que o número oficial de vendas da loja é o (68) 99982-1589.

Suene Almeida, ContilNet

