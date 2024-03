A jovem empresária Suanne Camelo, 30 anos, uma das pessoas que estavam a bordo do avião que caiu em Manoel Urbano, faleceu na noite desta quarta-feira (27) no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus (AM), para onde foi transferida no sábado (23).

Ela faleceu em decorrência das complicações causadas pelo acidente áereo. Suanne, moradora de Santa Rosa do Purus e proprietária de um dos maiores pontos comerciais da cidade, enfrentou severas queimaduras em extensas partes do corpo após o acidente trágico.

Na penúltima segunda-feira, 18 de março, ela estava voltando para casa quando o avião caiu. Além dela, o empresário Sidney Hoyle também faleceu.

