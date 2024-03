O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas, trabalha na reforma do 4° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (BEPCIF), em Cruzeiro do Sul.

A parceria da pasta de Obras Públicas com o Corpo de Bombeiros entregará, em breve, mais este importante investimento no setor da Segurança Pública. A execução da obra já está em fase de conclusão.

De acordo com o gestor da Seop, Ítalo Lopes, a obra assegurará um espaço amplo, adequado e salubre para os bombeiros realizarem as atividades internas e externas.

“O governador Gladson Cameli tem cumprido com o compromisso de melhorar as condições prediais das unidades do Corpo de Bombeiros nos municípios do Acre. A reforma do batalhão de Cruzeiro do Sul garante mais estrutura para este trabalho tão importante de salvar vidas”, enfatiza.

O 4° Batalhão de Cruzeiro do Sul passou por substituição de piso, parede, forro, instalações elétricas, cobertura, estruturação do pátio e melhorias na piscina. O investimento do governo do Acre, com recursos próprios, é em torno de R$ 1,7 milhão.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Charles Santos, assegurou que a obra tão aguardada pela corporação trará humanização ao trabalho diário dos servidores.

“O bombeiro militar terá o conforto necessário para trabalhar durante o período em que tira serviço, o qual é 1/3 da sua vida, e isso será convertido em qualidade na prestação de serviço para a população”, frisa.

Para o comandante do 4° BEPCIF, Josadac Ibernon, a reforma contribui para que a unidade desenvolva serviços de forma mais célere e eficiente nos cinco municípios em que atua com frequência: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

“São mais de 90 militares trabalhando diariamente dentro da unidade O batalhão de Cruzeiro do Sul tem mais de 32 anos, e esta é a primeira reforma desse tamanho, inclusive com partes de ampliação e melhorias. Com isso, avançamos com a nossa atividade de resposta, tanto operacional quanto preventiva”, relata

Felipe Hid Agência de Notícias do Acre

Fotos: Secom/Seop

