No último final de semana, uma tragédia abalou a comunidade de Monte Carlos, no departamento de Pando. Um pai e seus filhos foram caçar pelo setor às margens do rio Manurimi, na barraca do empresário Jul Aües. Infelizmente, um erro trágico ocorreu quando o pai confundiu seu filho com um animal selvagem e disparou acidentalmente contra ele, atingindo-o no abdômen.

Ao perceber o grave erro e vendo o filho sangrando, o pai acreditou que ele estava morto e, em desespero, colocou a arma no próprio pescoço e disparou, perdendo a vida no local.

O filho ferido foi socorrido e transportado para a cidade de Riberalta nesta manhã de segunda-feira para receber tratamento médico adequado. O corpo do pai também foi transferido para procedimentos legais.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram