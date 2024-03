Um vídeo que viralizou em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas mostra os últimos suspiros de um homem que teve a garganta cortada durante uma briga em um bar. O caso teria ocorrido no último sábado (23), na cidade de Açu, no Pará.

De acordo com informações, dois homens tiveram um desentendimento no estabelecimento. Ainda durante a discussão, um deles saiu do local, pegou um facão e retornou ao bar, desferindo diversos golpes de facão na vítima. As facadas atingiram principalmente o pescoço do homem, que agonizou até a morte.

Veja vídeo:

Por Letícia Souza

