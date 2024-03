Adesg e Rio Branco fazem neste sábado, 23, a partir das 15 horas, no Florestão, um confronto importante pelo grupo A do Campeonato Estadual. O Rio Branco é líder com 9 pontos e a Adesg ocupa a 5ª colocação com 2 pontos.

Jarlandes estreia

O técnico Jarlandes Nunes estreia no comando da Adesg. A equipe de Senador Guiomard precisa vencer para manter as possibilidades de garantir uma vaga no segundo turno do Estadual.

“Realizamos dois treinamentos e vou definir a Adesg momentos antes da partida. Esse é um jogo onde não podemos errar”, declarou o novo treinador do Leão.

Adesg com desfalques

O zagueiro Bebê e o lateral Domi, ambos suspensos, e o volante Neto, lesionado, são desfalques certos na Adesg.

Vaguinho mudou

Vaguinho Santos foi obrigado a realizar mudanças no Rio Branco. O lateral Querobino e o atacante Tonny, contundidos, não jogam. Felipe Andrade vai atuar na lateral e Kikinha entram na equipe.

Alê e Carrapeta

O meia Alê e o atacante Carrapeta serão as novidades do Estrelão. Alê ganhou a vaga de Dunha e Carrapeta será o substituto de Tonny.

PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram