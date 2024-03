O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. O jovem foi socorrido, mas não ressistiu

Kaio Emanuel Alexandrino Rodrigues Silva de Paula, 19, foi assassinado a tiros, na noite da quinta-feira (21), enquanto estava sentado dentro de um bar.

O crime aconteceu no Centro de Caratinga, no Vale de Minas Gerais. O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram quando o suspeito encapuzada e vestido todo de preto, chegou no local já efetuando disparos contra a vítima. Kaio foi atingido e caiu no chão.

O pistoleiro fugiu por uma área de mata. Ele foi localizado e preso. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime e segue com as investigações.

Fonte: D24am

