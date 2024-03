Maior preocupação, porém, está na retaguarda, visto que o setor será formado, em sua maioria, por estreantes

Dorival Júnior finalizou a preparação para o amistoso contra a Inglaterra, que marcará a sua estreia na Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (22), o grupo realizou o reconhecimento do campo do mítico estádio de Wembley, palco do duelo de sábado, às 16h (de Brasília).

A exemplo das atividades no CT do Arsenal, a imprensa pôde acompanhar somente os 15 minutos iniciais. Depois, Dorival fez ajustes finais, em especial na parte defensiva, para o clássico.

Seleções medem forças neste sábado (23), no lendário estádio de Wembley; duelo que marca a estreia de Dorival Júnior à frente da Canarinho

Logo após o treinamento, Dorival confirmou, durante a coletiva, que a escalação não foge do que a imprensa está veiculando desde o treino que antecedeu a atividade em Wembley.

Portanto, ele manterá a formação do último treinamento no CT do Arsenal, que teve Bento; Danilo, Bremer, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Raphinha.

Com a intenção de explorar com intensidade as beiradas do gramado, Dorival trabalha dois esquemas alternados, o 4-4-2 e o 4-3-3. Esta última opção é a que prevalece para o primeiro desafio do treinador com a Canarinho. A maior preocupação, porém, está na retaguarda, visto que o setor será formado por estreantes, na maioria.

“Equipe jovem, montada nos últimos dez dias. Tivemos, naturalmente, apenas três momentos para trabalharmos juntos. Tentamos acelerar o máximo possível esse processo e espero que encontremos uma ótima resposta. Com o tempo, teremos uma equipe confiável. Não tenho dúvidas disso”, frisou Dorival Júnior.

No dia seguinte ao amistoso contra os ingleses, a delegação canarinho segue viagem rumo a Madri. Na terça, o adversário será a Espanha, no Santiago Bernabéu, casa do Real.

Jogada 10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram