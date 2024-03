A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), promoveu na última sexta-feira (22) uma atividade pelo Dia Mundial da Água, que este ano tem como tema ‘A Água nos Une, o Clima nos Move’.



Por causa da data a Demeia deu continuidade no plantio de mudas em quatro hectares da Área de Preservação Permanente (APP) do Tibutário do Igarapé Fidêncio.

Com as 500 mudas de espécies florestais e frutíferas o local será reflorestado proporcionando não apenas beneficios ambientais, mas também promovendo educação ambiental e sensibilização comunitária.

“Isso não se faz só com pensamento, se faz com ação, com trabalho. Nós estamos fazendo a nossa parte, esperando que a população do Juarez Távora, nos ajude a preservar essas árvores”, destacou o secretário da Semeia, Calos Nasserala.



“A preservação do meio ambiente, dos mananciais, começa também pela limpeza. Então o prefeito de Rio Branco tem investido muito nessa área do meio ambiente e na limpeza que a gente faz parte”, disse o secretário de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Joabe Lira.

O prefeito e os secretários do Meio Ambiente, de Cuidados com a Cidade, da Agricultura e a pequena Ariele ajudaram a plantar as mudas das árvores às margens do Igarapé Fidêncio.



“Isso é um exemplo bastante claro que a Semeia com a SMCCI e toda a nossa equipe da prefeitura estão mostrando. Precisamos fazer isso mesmo em todos os nossos rios e igarapés que cortam a nossa cidade, nosso compromisso é de plantar mudas de árvore e refazer as matas ciliares que não foram preservadas, que foram destruídas. Com isso, com certeza, a gente vai melhorar a questão da produção de água”, disse o prefeito.

Para os moradores do bairro, a data e o gesto será lembrado por gerações.

“Quando estamos com calor procuramos algum lugar que tenha sombra de uma árvore né? Parabéns ao prefeito, Semeia, Secretaria de Cuidados com a Cidade por estarem mantendo limpo esse córrego, que é a área deles. Quem ganhou com isso foi a população que tá muito feliz”, finalizou o presidente do bairro Evandro Guedes.

Por Luizio Oliveira/Assecom

