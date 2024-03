O técnico Jarlandes Nunes assumiu na manhã de desta quinta, 21, na Fazendinha, o comando da Adesg para sequência do Campeonato Estadual.

“Vamos fazer dois treinamentos e vou tentar conhecer ao máximo o elenco. Terei uma reunião com Ivan Mazzuia (analista de desempenho) para poder montar a equipe para o jogo contra o Rio Branco”, comentou o novo treinador do Leão.

Estreia difícil

A Adesg enfrenta o Rio Branco no sábado, 23, às 15 horas, no Florestão, e precisa vencer para manter as possibilidades de classificação. O time de Senador Guiomard empatou dois jogos e na última partida foi derrotado pelo Vasco.

Desfalques certos

O volante Neto, com uma lesão muscular, o zagueiro Bebê e o lateral Domi, suspensos, são desfalques certos contra o Rio Branco.

