A casa fica no conjunto Manauara 1, no bairro Santa Etelvina, zona norte da cidade

Ederson Vasconcelos Venâncio foi executado por pistoleiros, na tarde desta segunda-feira (18), no conjunto residencial Manauara 1, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Uma grávida ficou baleada.

De acordo com informações preliminares, uma dupla invadiu um apartamento que fica no terceiro andar do conjunto. Os suspeitos dispararam contra contra as vítimas.

Após o crime, os criminosos fugiram por uma área de mata do conjunto. A grávida não foi identificada, mas foi encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade.

Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) foi acionado para realizar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo do homem.

Não há informações sobre a motivação do crime que deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: D24am

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram