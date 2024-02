O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou nesta quarta-feira (21) que o concurso público da instituição, divulgado em janeiro, deve ser realizado no primeiro semestre deste ano. O edital do certame será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (22), segundo Vieira. A previsão é de 4 mil vagas para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário para a área de tecnologia da informação.

“É um concurso público que a Caixa realiza após dez anos para 4 mil novos empregados, com a destinação de 2 mil vagas para técnico bancário de carreira recorrente e 2 mil vagas para empregados que irão aderir à nossa categoria de tecnologia. Isso faz parte também de uma estratégia de modernização da Caixa ao mesmo tempo que a gente estimula, dentro das políticas do governo, o emprego e renda no país”, disse Vieira em entrevista no Palácio do Planalto.

Segundo a Caixa, a remuneração inicial para os dois cargos é de R$ 3.762,00. Os empregados contam, ainda, com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, dentre outros. A nomeação dos aprovados está prevista para acontecer até o fim de 2024.

“[O concurso] é para vagas imediatas. Hoje temos um quadro com 87 mil empregos. Nós vamos acrescer a esse quadro mais 4 mil vagas. Aí, estará normalizada a situação [de quantidade de servidores]”, comentou o presidente da Caixa.

A banca organizadora da prova será Cesgranrio, a mesma escolhida para o primeiro CNU (Concurso Nacional Unificado), chamado de “Enem dos concursos”.

