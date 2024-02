Os resultados abaixo nos primeiros amistosos não passaram em branco no José de Melo. A diretoria do Rio Branco anunciou na manhã desta segunda, 5, as dispensas dos zagueiros Matheus Moura e Caio, do lateral direito Jeferson, do volante Djalma e do meia Leonardo Santana.

“Realizamos avaliações e por isso ocorreram as dispensas. Os resultados não estão agradando e o futebol apresentado também. Precisamos ter atitude neste momento”, afirmou o presidente Valdemar Neto.

Mais dispensas

Valdemar Neto não descartou a possibilidade de dispensar mais jogadores antes da estreia no Estadual. O primeiro jogo na competição será no dia 20 deste mês contra o Atlético.

“A nossa diretoria acompanha os trabalhos e as cobranças irão continuar. Queremos um futebol melhor e resultados”, declarou o Valdemar Neto.

Podem chegar

Segundo Valdemar Neto, existe a possibilidade de contratações e alguns nomes estão sendo avaliados.

“Essa será uma semana importante. Contratar neste momento é complicado por causa da disputa dos estaduais. Vamos tentar algumas peças”, disse o comandante do Estrelão.

