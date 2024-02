HORÓSCOPO – 05.02.24

Os que nascem sob o signo de Aquário possuem uma natureza difícil de ser

compreendida. Enigmáticos e reservados, apresentam uma curiosa dualidade

íntima que não provém de seu temperamento, mas sim, de sua extrema

sensibilidade. Possuindo grandes qualidades mediúnicas e intuitivas, são

extremamente afetados pelos ambientes e pelas pessoas.

Quem nasceu hoje

Transmite muitas alegrias as pessoas à sua volta. Com sua força de vontade é

capaz de grandes feitos. Conseguirá se destacar onde os outros não

conseguiram. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É sincero, capaz e

organizado.

Alerta

Os nativos de Sagitário começam a semana no alerta, e os astros recomendam

paciência com as pessoas à sua volta. Analise tudo com calma o que esta

acontecendo e deixe as mudanças para uma outra fase no trabalho. Amor com

ciúmes.

Áries – Suas expectativas profissionais serão concretizadas. Fique atento às

oportunidades e organize os negócios que podem ser em parcerias. Satisfação

no convívio com amigos. Vênus, traz equilíbrio no amor. C. 366 M. 5538

Touro – O período indica insatisfações no trabalho, mas com empenho

solucionará os problemas. Sua determinação será o ponto forte nos negócios.

Conte com Gêmeos e Aquário. Boa convivência no amor. C. 822 M. 9073

Gêmeos – Período que conseguirá conquistar o equilíbrio profissional e

financeiro. Ótimo para viagens, compras e início de projetos domésticos.

Harmonia familiar. Dê apoio ao seu amor. C. 905 M. 0710

Câncer – Você caminha a passos largos em busca dos seus ideais e tem

chances de melhorar o nível financeiro. A família apoia suas iniciativas. Pode

sair para compras. Amor com paixão, muitos acertos. C. 803 M. 6972

Leão – Dia propício para resolver os problemas ligados ao lar. Alegrias com o

andamento do trabalho. Conseguirá acertar a maior parte dos negócios. Conte

com Aquário e Áries. União forte no amor. C. 254 M. 4283

Virgem – Sua relação profissional deve trazer novos lucros e acertos nos

negócios. Tudo o que quiser conseguirá com facilidade. Sorte em serviços

públicos. Receberá apoio da família e amigos. C. 490 M. 2144

Libra – Você sente que os problemas profissionais e negócios devem ser

resolvidos. Aproveite as oportunidades para acertar assuntos domésticos.

Colabore com familiares. Amor carinhoso. Tente na loteria. C. 630 M. 5856

Escorpião – A Lua traz a possibilidade de resolver os assuntos domésticos.

Em alta compras, visitas e novas chances de ganhos. A vida profissional passa

por transformações positivas. Amor elevado. C. 741 M. 1167

Sagitário – Você passa pelo alerta, cuidado com a instabilidade de ideias e

dispersão. O ideal é a rotina. Evite viagens, compras e mudanças no lar.

Precisará ser mais atencioso com a pessoa amada. C. 119 M. 2321

Capricórnio – A sua relação familiar será marcada por acontecimentos

inesperados. As influências astrais colaboram para que supere antigos

problemas com pessoas do trabalho e negócios. Amor total. C. 527 M. 7443

Aquário – Nesta fase você tem a seu favor grandes conquistas que estão

começando a se definir. Deve evitar os ressentimentos com as pessoas e

espere que amanhã Mercúrio passará para o seu signo. C. 075 M. 6692

Peixes – Você tem uma fase difícil para enfrentar, lembre-se que sua força

positiva esta na sua mente. Cuidado com a instabilidade emocional.

Desfavorável para compras, mudanças no lar e trabalho. C. 884 M. 3609

Dirce Alves

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram