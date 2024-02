A CBF atualizou os valores das premiações da Copa do Brasil para a temporada de 2024. O reajuste feito nas quantias leva em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), imposto aplicado sobre as quantias distribuídas no torneio. O aumento feito pela CBF foi de 5%, se comparados aos valores das cotas do ano passado. Algo acima do que o IPCA tem de imposto em 2023 – a porcentagem do imposto foi de 4.62%.

Rio Branco e Humaitá, representantes do futebol acreano, irão receber pela participação na primeira fase R$ 787 mil e 500. Em caso de classificação para a segunda fase do torneio, o valor será de R$ 945 mil.

“Jogar a Copa do Brasil torna a temporada mais viável. Sabemos da importância da competição e por isso um dos objetivos neste início de temporada é tentar passar de fase”, disse o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.

