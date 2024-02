O pescador Clodoaldo Alves teve seu braço dilacerado por um jacaré, durante uma pescaria no Rio Purus, na Comunidade do Marrecão, município de Beruri, interior do Amazonas. O pescador estava com o filho de 10 anos no momento do ataque.

Segundo informações de populares, os pescadores estavam em uma canoa pequena quando avistaram o animal. Clodoaldo ainda tentou se afastar do jacaré, mas foi atacado pelo animal e teve seu braço dilacerado.

Mesmo com o grave ferimento, o homem levou a canoa para à margem do rio onde foi socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Geral de Manacapuru.

Após os primeiros-socorros, Clodoaldo foi encaminhado para o Hospital Pronto-socorro 28 de Agosto, no bairro de Adrianópolis, na zona Centro-sul da capital, onde permanece internado em estado grave.

