HORÓSCOPO – 01.02.24

Quando se trata de humor, os aquarianos podem ser divididos em dois campos: de um lado, aqueles que exibem um senso de humor seco e lacônico. Do outro, os amalucados e excêntricos, cujo humor é absolutamente original. Às vezes, esses dois tipos se misturam, produzindo uma forma muito original de rir para a vida e ao mesmo tempo parecem sérios e compenetrados.

Quem nasceu hoje

Todos os seus negócios terão boas influências astrais. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Guiado por pensamentos positivos, estará sempre lutando pelos mais necessitados. Inteligente, simpático e compreensivo.

Alerta

Os librianos ficam no alerta até às 17h38, e a rotina continuam sendo indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos escorpianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Uma boa notícia é a presença de vênus na sua 10ª casa, que traz chances de realizar suas ambições junto a pessoas de prestígio. Decisões acertadas nos negócios familiares. C. 180 M. 2255

Touro – O dia é favorável para decidir questões comerciais, financeiras e contar com o sucesso. Expectativas de maior envolvimento no trabalho e equilíbrio na vida familiar. Transformações no amor. Tente na loteria. C. 315 M. 1629

Gêmeos – Sua relação familiar será marcada por bons acontecimentos e apoio para compras, negócios imobiliários e visitas a parentes. Você sente que os problemas desaparecem e o amor traz paixão. C. 841 M. 4173

Câncer – Aceite a participação de colegas ou superiores nos seus negócios e com isso terá chances de ganhar mais. Clima equilibrado no amor, sem interferências. Mudanças no lar. C. 432 M. 7964

Leão – Você pode ter certeza do seu sucesso e que se livrará dos invejosos. Aperfeiçoe suas atividades e abra espaço para novos ganhos. A pessoa amada transmite carinhos e paz. Pode aceitar parcerias. C. 696 M. 3042

Virgem – Você passa bem o dia e terá a seu favor a tranquilidade no trabalho e chances de mudar os negócios. Conquistará o equilíbrio financeiro e pode sair para compras de uso pessoal. Conte com Câncer. C. 208 M. 0587

Libra – O dia ainda é no alerta e você deve ficar na rotina. Evite transtornos no trabalho e lar. Cuidado com os ciúmes, dê espaço para seu amor. A Lua o favorecerá às 17h38. A noite tudo estará bem. C. 453 M. 8368

Escorpião – Bom período para ir às compras, visitas e acertos profissionais. Conte com apoio de quem ama. Estabilidade financeira. A partir das 17h38, entrará no alerta. Não discuta com a família. C. 783 M. 6901

Sagitário – Um bom dia no trabalho. Conquistas financeiras, capacidade e talento não devem faltar. Saia da rotina, faça compras e fique ao lado da família. Criatividade no amor. Conte com Gêmeos e Câncer. C. 578 M. 2830

Capricórnio – Fase que deve encarar os negócios e trabalho com alto astral, terá chances de melhorar seus rendimentos. É hora de aproveitar e resolver os problemas que o incomodavam. Amor seguro e feliz. C. 924 M. 5411

Aquário – Você esta um tanto tenso e terá dificuldades para acertar problemas financeiros. É uma fase passageira, organize seus projetos. Cuidado para não cometer injustiças com nativos de Leão e Libra. C. 866 M. 9723

Peixes – Nesta fase será preciso controlar seus recursos materiais e economizar ao máximo. Evite viagens, compras, discussões com Virgem e Libra. Lugares isolados devem favorecer sua concentração. C. 037 M. 7594

Por Dirce Alves

