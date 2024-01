Na manhã desta sexta-feira (26), o Palmeiras lançou os novos modelos de camisas do clube. A nova linha da Puma chega às lojas com preços entre R$ 179 e R$499. Com a campanha “O que nos torna família”, o alviverde divulgou duas versões do uniforme.

Tanto na cor verde, quanto na branca, as camisas ganharam, pela primeira vez na história do clube, quatro escudos de quatro épocas diferentes.

As novas camisas têm gola estilo “polo” e acabamento diferenciado nas mangas. O dourado, assim como nas últimas versões, é usado para destacar logos, nomes e números.

A presidente Leila Pereira comemorou o lançamento da nova camisa em suas redes sociais.

A estreia acontecerá contra o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no próximo domingo (28), no Allianz Parque.

Edison Filhoda CNN

