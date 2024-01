O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes deu prazo de 24 horas para que o advogado-geral da União e o procurador-geral da República (PGR) sejam ouvidos quanto à ação do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que defende a volta de Ednaldo Rodrigues como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A ação do PCdoB afirma que, se mantida a intervenção na CBF, comandada atualmente pelo interventor José Perdiz, a Seleção Brasileira pode ficar fora do torneio de futebol das Olimpíadas de Paris. O Brasil é o atual bicampeão do futebol olímpico.

Nesta quarta (3/1), matéria publicada na coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles, mostrou que o PCdoB apresentou a Gilmar Mendes, nessa terça-feira (2/1), uma alegação de urgência ao caso.

Em despacho assinado em 27/12, Gilmar Mendes solicitou informações à Presidência da República e às presidências da Câmara e do Senado, em um prazo de cinco dias, e determinou que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem em seguida.

Agora, deu aos últimos dois 24 horas para manifestação.

Entenda as possíveis consequências

O argumento do PCdoB no pedido de urgência da análise, da intervenção na CBF, era de que, se postergada a ação, a seleção brasileira de futebol poderia ficar de fora das Olimpíadas de 2024, que acontecem em Paris, na França, neste ano.

