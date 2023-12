Por volta de meia-noite e meia do último sábado (30), nas imediações do litoral de São Paulo, após uma briga de casal, presenciada por alguns tripulantes do navio de luxo ‘Precioza’, um homem caiu no mar. O transatlântico é o mesmo que foi alugado para o evento Neymar em Alto Mar, que terminou nesta sexta-feira (29).

A luxuosa embarcação possui cabines com preços entre R$ 25 mil e R$ 120 mil. As buscas seguem feitas pela guarda costeira e a suposta briga relatada por testemunhas será investigada.

Apesar das buscas, o passageiro ainda não foi encontrado. O navio transportava, para este réveillon, 4300 turistas, que iam acompanhar a passagem de ano na costa do Rio de Janeiro.

Verônica Macedo/ B news

