A vereadora Ivoneide Bernardino fez um balanço positivo do seu primeiro ano como presidente da câmara municipal de Sena Madureira. Segundo ela, o período foi marcado por muitos desafios mas através de muito trabalho, todos os obstáculos foram superados e o parlamento mirim obteve importantes conquistas.

Foi na gestão de Ivoneide que o poder legislativo aprovou projetos importantes como a implantação da casa de apoio para pacientes que vão em busca de tratamento em Rio Branco. Além disso, a casa do povo também aprovou o projeto que viabilizou a doação de um terreno para a construção do h

Hospital do Rim, um marco na história do município.

Mas as conquistas não param por aí, Ivoneide também conseguiu adquirir o primeiro veículo da história da câmara municipal, um carro modelo Spin que comporta até 7 pessoas adquirido no valor de R$ 146 MIL.

Além disso, o prédio do parlamento mirim também passou por uma grande reforma, e aquisição de novos móveis, garantindo mais comodidade e boas condições de trabalho aos servidores e aos vereadores.

“Foi um ano muito produtivo, obtivemos avanços em todas as áreas. Agradeço a nossa equipe de trabalho por todo o empenho e dedicação, e também externo meus agradecimentos aos colegas vereadores pelo apoio, pela parceria e respeito. Que Deus nos abençoe e que 2024 seja ainda mais proveitoso para todos nós”, disse a presidente.

