Dezembro é mês de festas e uma das maiores preocupações de quem pretende curtir a “virada” fora de casa é com a segurança. Responsável pelo policiamento no estado, a Polícia Militar do Acre (PMAC) atuará de forma intensa com o empenho de cerca de 245 policiais militares durante o Réveillon da Família, evento proporcionado à população pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Rio Branco. Na capital, as festas acontecerão no estacionamento do Estádio Arena da Floresta e na Gameleira, às margens do Rio Acre.

Sem prejuízo do policiamento nas outras áreas da capital, o efetivo de 120 policiais fará o policiamento ostensivo a pé na parte interna do Estádio Arena da Floresta. Já na festa que ocorrerá na Gameleira, o efetivo atuante será de 75 policiais militares. Na parte externa, aproximadamente 50 militares das unidades especializadas (batalhões de Policiamento Ambiental, de Trânsito e de Operações Especializadas) trabalharão para garantir a segurança no entorno dos locais.

Como medidas preventivas, para ter a entrada autorizada em ambos os locais das festividades, todos os participantes passarão por uma revista, que ficará a cargo dos agentes de segurança privada. O uso de geleiras será permitido, desde que não contenha recipientes de vidro, apenas latas e materiais descartáveis, o que será verificado em uma fila específica e pode provocar uma certa demora no fluxo de entrada.

A diretora operacional da PMAC, coronel Marta Renata Freitas, salienta que a instituição e os demais órgãos envolvidos organizou previamente todo o esquema para garantir uma festa segura ao cidadão na virada do ano. “As famílias poderão aproveitar as festividades tranquilamente e com responsabilidade, seguindo todas as orientações para contribuir com a segurança nos eventos”, disse a oficial.

Com o encerramento dos eventos, previsto para as 4h da madrugada de segunda-feira, 1º de janeiro, guarnições do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) iniciarão uma operação nas vias de maior fluxo de veículos. O intuito é prevenir acidentes, autuar possíveis casos de embriaguez ao volante, entre outros crimes de trânsito.

O governo prevê a participação de aproximadamente 60 mil pessoas e vai investir mais de R$ 580 mil para a realização do evento. A abertura está prevista para as 20h do domingo, 31 de dezembro, com o show de bandas locais, seguido dos cantores Murilo Huff e Tatau, ex-vocalista da Banda Araketu, que encerrará a festa.

Por Francilene Moura Agência de Noticias do Acre

Fotos: Ascom/PMAC

