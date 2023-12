Emocionante transmissão do trabalho do cantor está programada para este sábado, 30, nas filiais da emissora

O cantor acreano Matheus Lira promete encantar os telespectadores com o lançamento oficial de seu primeiro DVD de carreira solo. A emocionante transmissão do trabalho de Lira está programada para ocorrer neste sábado, 30, nas filiais da Globo, sendo exibida nas emissoras TV Cabo Branco e TV Paraíba.

O destaque especial para o projeto de Matheus Lira acontecerá no quadro “O Último Sertanejo do Ano”, marcado para ir ao ar às 14h50 de sábado nas emissoras da Paraíba. O artista e sua equipe imortalizaram momentos especiais durante a gravação do DVD, como evidenciado nas imagens compartilhadas.

Para os fãs que residem fora da Paraíba, a boa notícia é que a transmissão estará disponível no Globoplay, proporcionando a todos a oportunidade de se conectar com a autenticidade musical de Matheus Lira. O anúncio, feito de maneira descontraída com a legenda “Mãe, tô na Globo”, tomou as redes sociais do cantor, gerando expectativa e entusiasmo entre os admiradores.

Em um vídeo emocionante publicado pela emissora TV Cabo Branco, Matheus Lira compartilhou um pouco de sua jornada na música, destacando suas raízes no município de Sena Madureira, no Acre. O cantor revelou fragmentos de sua história e prometeu uma experiência musical única para todos que se sintonizarem no dia do lançamento.

Por A Gazeta do Acre

