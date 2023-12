Nesta quarta-feira, 13, a Polícia Federal deflagrou a operação No Pain No Gain com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Treze mandados estão sendo cumpridos em diferentes estados, incluindo quatro de prisão preventiva e nove de busca e apreensão.

A ação abrange os estados do Acre, Minas Gerais e Piauí, com alvos em cidades como Rio Branco, Epitaciolândia, Contagem, e Elesbão Veloso. A investigação revelou um extenso grupo criminoso dedicado ao fornecimento de grandes quantidades de maconha (skunk) e cocaína, com foco na distribuição nas cidades de João Pessoa/PB, Guarabira/PB, Natal/PB, entre outros municípios.

Além do tráfico de drogas, a Polícia Federal identificou que a organização lavava dinheiro adquirindo imóveis de luxo e veículos. Contas bancárias relacionadas ao esquema foram bloqueadas por determinação judicial. A operação No Pain No Gain é um desdobramento da Operação Bayerische, realizada em dezembro de 2022, que visava desarticular parte do grupo criminoso responsável pelo abastecimento de entorpecentes na capital. Entre os alvos presos, destaca-se um empresário acreano do ramo da construção civil.

Por AcreOnline.net

