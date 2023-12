Mais de R$ 4 milhões em emendas foram pagos nos últimos dias. Recurso contempla vários municípios

A primeira quinzena de dezembro foi de pagamento de emendas destinadas pelo senador Alan Rick. Mais de R$ 4 milhões foram pagos a prefeituras acreanas e Organizações Não Governamentais para diversas ações. Os valores foram destinados quando o parlamentar ainda exercia o mandato de deputado federal.

Mais de R$ 2 milhões caíram nas contas das prefeituras de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que repassarão recursos à nove entidades sociais na capital e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Cruzeiro do Sul.

As entidades contempladas foram: Fundação Afif Arão, Associação Amigos do Peito, JOCUM, Jovem Peniel, Educandário Santa Margarida, Lar Vicentinos, Diocese de Rio Branco, Instituto Vidas Plenas, Organização Nacional de Valorização da Vida, Educação e Saúde – Projeto Oportunidades.

A capital acreana também recebeu recursos para o asfaltamento de ruas no bairro São Francisco – Travessa São Lucas – e no Santa Maria – Rua Bezerra. Dos R$ 764 mil destinados, R$ 435.709,20 já foram pagos, R$ 282.909,20 nesta quarta-feira. As obras estão em andamento.

O município de Porto Walter recebeu R$ 400 mil para dar continuidade a instalação de sistemas de abastecimento de água em comunidades ribeirinhas. Pela primeira vez, as famílias terão água na torneira.

Também teve recursos para a realização de um circuito de cinema sobre rodas no Acre, e ainda para o custeio de ações municipais e obras. Foram R$ 120 mil para custear ações da prefeitura de Acrelândia e R$ 500 mil para a reforma e ampliação da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus.

“Todos os valores foram destinados lá atrás para atender às necessidades que a população e os gestores nos trouxeram. E vai ter mais. Aguardamos novos pagamentos para os próximos dias, que contemplarão, por exemplo, a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), a OCA com a aquisição de um ônibus para os atendimentos itinerantes e ainda a entrega de títulos de terra, através do Iteracre.” – explicou Alan Rick.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram