Pablo Henrique dos Santos, 21 anos, entregador de uma pizzaria, sofreu um grave acidente de trânsito no bairro Jardim Botânico, no município de Senador Guiomard, conhecido como Quinari, interior do Acre.

De acordo com informações fornecidas pela mãe da vítima, Pablo Henrique havia deixado uma colega de trabalho em sua casa e, ao retornar para sua residência para tomar um banho antes de voltar ao trabalho, se deparou com um cachorro na via pública. Ao tentar desviar do animal, o jovem colidiu com uma árvore.

Populares que notaram a falta de responsividade do motociclista prestaram socorro, levando-o para o Hospital Ary Rodrigues, no próprio município. A equipe médica constatou a gravidade do estado de saúde de Pablo Henrique e solicitou o apoio de uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Branco.

Os socorristas do Samu compareceram à unidade de saúde, realizaram os primeiros procedimentos médicos, incluindo a intubação do jovem, e o conduziram com urgência para o pronto-socorro de Rio Branco, visando uma avaliação mais detalhada do caso.

Segundo os relatos dos socorristas, Pablo Henrique apresentava um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssima. Moradores locais colaboraram guardando a moto do entregador após o acidente.

O estado de saúde do jovem entregador permanece crítico, e as autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente. Expressamos nossos votos de solidariedade e desejamos uma recuperação rápida a Pablo Henrique dos Santos.

Por Alexandre Lima-alto acre

