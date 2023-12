O governador Gladson Cameli recebeu nesta quarta-feira, 13, a visita de representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Acre. O encontro teve como foco a entrega da Nota Técnica do Fórum Permanente de Combate à Corrupção, conhecido como FOCCO.

O FOCCO surge como uma iniciativa dedicada à integração e cooperação entre diversas instituições, com o objetivo de promover o aprimoramento das ações de combate à corrupção, fortalecendo o controle social e fomentando o compartilhamento de informações e dados relevantes.

Michel Bandeira, representante do TCU no Acre, e Mariele Viana, Procuradora do Trabalho do MPT, estiveram presentes, acompanhados por Mayara Cristine, controladora-geral do Estado (CGE) e Janete Melo, procuradora-geral do Estado (PGE). O local do encontro foi o Escritório de Apoio do governador, em Rio Branco.

O governador destacou a importância da visita e reiterou sua determinação em tornar a máquina pública mais eficiente e transparente. Ele enfatizou a abertura do Estado para parcerias institucionais e o trabalho conjunto com órgãos de controle.

Michel Bandeira elogiou a postura do governo do Estado, destacando a harmonia e receptividade entre os poderes. Ele ressaltou o papel dos órgãos de controle público e a importância da colaboração entre as instituições.

“O encontro de hoje foi agendado pela rede de controle da gestão pública do Estado do Acre. Nossa finalidade foi trazer uma recomendação ao governo do Estado em relação aos contratos de terceirização. A finalidade é de orientação para que esses serviços sejam lançados da melhor maneira possível, porque os órgãos de controle não têm apenas a finalidade de regularidade e conformidade, mas também o aspecto pedagógico e prospectivo no sentido de auxiliar a gestão pública em benefício do cidadão”, ressaltou.

Já a procuradora Mariele Viana expressou a intenção de fortalecer as práticas de trabalho na gestão pública, especialmente em relação aos contratos terceirizados do governo. Ela elogiou a parceria do governo em lidar com questões sensíveis, visando evitar problemas.

“A ideia é que a gente consiga estreitar ainda mais as ideias de trabalho na gestão pública. Há muito tempo já estamos trazendo orientações sobre os contratos terceirizados do governo, onde o governo se mantém muito reticente e parceiro para que não haja problemas”, reforçou.

Por Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

