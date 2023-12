O jovem Wilian Ferreira de Souza, de 25 anos, morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco após ser atropelado na Avenida Ceará, do último domingo (10), por um carro.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar no local, a vítima estava sendo atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, Souza foi levado ao hospital em estado grave.

O motorista do carro que a vítima estava relatou que Souza tinha acabado de sair do banco traseiro do veículo, que estava estacionado próximo a um bar, quando foi atropelado por outro carro. Com o impacto, o jovem foi arremessado por alguns metros e perdeu massa encefálica.

Os dois condutores dos carros fizeram teste de bafômetro, que deram negativo para o consumo de bebida alcoólica. A vítima ainda foi entubada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Por g1 AC

