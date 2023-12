Na noite do último domingo, 10, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, uma casa desabou enquanto cinco crianças, incluindo um bebê de 11 meses, e um adolescente de 14 anos estavam dormindo. O incidente foi provocado por uma erosão que comprometeu a estrutura do imóvel. Não havia adultos presentes no momento do desabamento.

Os vizinhos agiram rapidamente e conseguiram retirar as crianças e o adolescente do local antes da chegada dos bombeiros.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadaque Ibernom, afirmou que a mãe estava ausente durante o ocorrido, e a casa não possui condições de ser restabelecida, com objetos ainda dentro do imóvel.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram