A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), realizou uma operação bem-sucedida na última sexta-feira no Bairro Wanderley Dantas, resultando na apreensão de cerca de 170 invólucros de “Skunk” e cocaína, além de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) e a apreensão de um veículo.



A ação é parte dos esforços contínuos da Denarc no combate aos pontos de comercialização de drogas na cidade de Rio Branco. Esses locais não apenas representam uma ameaça direta à segurança dos moradores, mas também estão associados a diversos outros crimes, incluindo roubos e furtos.

“O compromisso da Polícia Civil é proporcionar maior segurança à população, fortalecendo a sensação de proteção nos bairros afetados pela presença do tráfico de drogas. A ação responde não apenas à necessidade de reprimir o tráfico, mas também de desarticular as estruturas que perpetuam a violência em comunidades locais”, enfatizou o delegado titular da Denarc, Getúlio Monteiro.

A investigação da Denarc prossegue com o objetivo de localizar e capturar o traficante identificado como líder da associação para o tráfico de drogas. A identidade do suspeito permanece sob sigilo, mas as autoridades estão empenhadas em levar os responsáveis à Justiça e interromper as atividades ilícitas que impactam negativamente a vida da comunidade.

Assessoria/ PCAC

