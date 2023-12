Na tarde da última sexta-feira, dia 8, em Manoel Urbano no interior do Acre . O corpo de um homem, conhecido como Baltazar natural de Rôndonia, foi descoberto caído ao lado de sua moto nas proximidades da entrada do município, à margem da BR-364.

A Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano foi acionada, enviando uma viatura do SAMU para o local. Infelizmente, ao chegarem, a equipe médica só pôde confirmar o óbito.

A causa exata da morte está sob investigação.

