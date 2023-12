“O melhor natal vai ser esse ano. O presente para o futuro começa agora! Não é falar que as minhas autoridades são somente o nosso futuro. É preparar um local adequado de boa qualidade para recebê-las. É do presente para o futuro”, destacou o governador Gladson Cameli durante a vistoria da nova Maternidade de Rio Branco, nesta sexta-feira, 8.



Na ocasião, o gestor aproveitou para dialogar com o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, com os responsáveis pela empresa executora e, principalmente, com os trabalhadores do local.

O titular da Seop falou sobre o avanço da obra da Maternidade: “Seguimos o compromisso, sempre analisando a logística aqui da nossa região. Era uma meta tirar a obra do chão ainda nesse período de final de verão e conseguimos! As fundações foram executadas, estamos na parte da lage e a empresa tem dado a resposta a toda a equipe da fiscalização da Seop e aos órgãos de controle”, pontuou o gestor.

“Estou aqui visitando uma obra de suma importância que é a nossa maternidade. Quero agradecer a todos da parte privada, as empresas que estão cumprindo o seu papel de manter a obra num cronograma de execução correto, ao governo federal e, mais ainda, a esses trabalhadores, homens e mulheres que se dedicam dia a dia para poder nos ajudar a melhorar a avida das pessoas, e é isso que quero como governador”, ressaltou Gladson Cameli.

O governador parabenizou também a equipe de governo e a Secretaria de Obras em nome do secretário Ítalo Lopes pelo andamento das obras em todo o estado.

“Quero agradecer a toda a equipe governamental pelo retorno das obras de Sena Madureira, e as demais que estão a todo vapor. Passamos por vários problemas, e problemas são para serem resolvidos, mostrar transparência é o meu compromisso. Convido as autoridades e os órgãos de fiscalização que venham visitar as obras e vejam os trabalhos serem desenvolvidos, para que juntos consigamos melhorar a vida da nossa população”, acrescentou o chefe de Estado.

“O governador vem nos auxiliando, guiando em todo esse processo. A empresa vem dando resposta e em janeiro já teremos a assinatura da ordem de serviço para a segunda etapa da obra. As etapas estão vindo, o governo federal já sinalizou para a terceira etapa, o que demostra a confiança no serviço que está sendo desenvolvido pelo Estado, que avança para cumprir a sua missão que é cuidar das pessoas”, ressaltou o secretário.

Sobre a construção e apoio político no projeto da nova Maternidade da capital, Ítalo Lopes acrescentou que: “Estão todos participando, os parlamentares buscando junto conosco a liberação de recursos, então é um momento muito gratificante para mim, não só como servidor do Estado, mas também como acreano que precisa utilizar os serviços públicos de saúde”.

Por Fhaidy Acosta Agência de Noticias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

