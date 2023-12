Ao longo do ano de 2023, a Polícia Militar do Acre (PMAC) e a Prefeitura de Xapuri, por meio da Secretaria de Assistência Social, têm oferecido atividades físicas e aeróbicas a um grupo de 30 idosos da cidade. As práticas são realizadas uma vez por semana no Centro de Treinamento da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM).

Como forma de ofertar uma melhor qualidade de vida aos idosos da cidade, que se encontravam sem um espaço adequado para prática de atividades esportivas, o comando da unidade cedeu a sua academia e a prefeitura contratou um profissional de Educação Física. A ação também é uma forma de fortalecimento das políticas de policiamento comunitário.

O Tenente Roberto Farias enfatizou o momento de aproximação com a comunidade. “É uma oportunidade de estarmos atendendo a população, que uma vez por semana vem na nossa academia, se confraterniza e proporciona a todos nós um momento de alegria, sem contar que é um exemplo para todos nós, de estarem em busca dos cuidados físicos”, destacou.

Jardson Maciel, subsecretário de Assistência Social de Xapuri, destacou a importância da parceria para comunidade. “Essa parceria pode ajudar a melhorar a relação entre a polícia e a comunidade, pois mostra que a polícia está comprometida em ajudar a comunidade e não apenas em fazer cumprir a lei”, disse.

Assessoria de Comunicação da PMAC

