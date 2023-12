O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realizou, na última quinzena de novembro e início de dezembro, um investimento em tecnologia educacional, implementando laboratórios de informática em escolas de diversas cidades do interior.

A iniciativa envolveu a instalação de equipamentos de última geração em cinco escolas, localizadas em cidades diferentes: a Djalma da Cunha Batista, em Tarauacá; Maria Lima de Souza, em Cruzeiro do Sul; Francisco Braga de Souza, em Rodrigues Alves; Francisco Freire de Carvalho, em Mâncio Lima; e Pedro Gomes de Lima, na área rural do Bujari.

Cada uma dessas instituições recebeu 20 computadores e 20 nobreaks, totalizando cem computadores e cem nobreaks distribuídos. O investimento total para cada laboratório foi de R$ 114,5 mil, somando um investimento global superior a meio milhão de reais.



O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, ressalta que a iniciativa representa um marco na educação do interior do Acre, proporcionando aos estudantes acesso a recursos tecnológicos avançados, que são fundamentais no mundo moderno. “Com esse investimento, esperamos não só melhorar a qualidade do ensino, mas também inspirar alunos e professores a explorarem novas formas de aprendizado e inovação”, observa.

Por Dayana Soares- Agência de Notícias do Acre

Foto: Assessoria SEE

