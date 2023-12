Os Bombeiros da cidade de Feijó, no interior do Acre, encontraram os corpos de uma mulher e de uma criança de 2 anos, que estavam desaparecidas no Igarapé Paraná do Ouro, zona rural da cidade, desde a última sexta-feira (1º).

O local é de difícil acesso e não tem sinal de internet e telefone. O primeiro a ser encontrado foi o corpo da criança, na tarde desse domingo (3). As vítimas estavam com outras quatro pessoas em uma embarcação que naufragou após bater em um pedaço de madeira dentro do igarapé.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Feijó, tenente Jailton Figueiredo, um morador da região ligou de um telefone rural, nesta segunda-feira (4), informando que a mulher, que seria a avó da criança, também foi encontrada.

“Sobre o caso do acidente no alto Rio Envira, Igarapé Paraná do Ouro, tivemos um breve contato com ribeirinhos, fomos informados que a criança desaparecida foi encontrada no meio da tarde de domingo e que a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar seguiu com as buscas pela senhora, conforme protocolo. Pela manhã de hoje [segunda, 4] recebemos um novo informe também de ribeirinhos que também foi encontrada a mulher e que os corpos estão sendo trazidos para a cidade”, afirmou o comandante.

O local fica a cerca de três horas de viagem de barco, saindo do porto da cidade de Feijó. Equipes de mergulho foram acionadas para fazer buscas pelas vítimas e se deslocaram para o local indicado nas primeiras horas de sábado (2).

Por g1 AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram