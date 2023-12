A ponte de Madureira, que do acesso a comunidade da boca do Caeté no município de Sena Madureira, deverá ficar cobertas totalmente pelas águas do rio ainda hoje, tudo isso porque o Rio caeté, está enchendo muito rápido.

Caso A ponte seja coberta totalmente, a prefeitura poderá colocar uma embarcação a disposição da comunidade para fazer as travessias durante o período invernoso.

Acreonline.net – Pelegrino Sobrinho colaborador do Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram