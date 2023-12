Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, que foram identificados pela investigação da Delegacia Geral do município.

A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, realizou na manhã desta sexta-feira (01) uma operação contra integrantes da facção Comando Vermelho que atuam no tráfico de drogas na cidade de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, que foram identificados pela investigação da Delegacia Geral do município.

Segundo o delegado Marcilio Laurentino, o objetivo da operação é coibir o tráfico na região e desarticular a organização criminosa, que além de comercializar entorpecentes, também impõe “disciplinas” aos que descumprem as regras do grupo. “Essas disciplinas consistem em agressões físicas, torturas e até mesmo execuções. São crimes graves que afetam a segurança e a paz da população”, afirmou o delegado.

A operação contou com o apoio de policiais militares da cidade, que auxiliaram no cumprimento dos mandados e na condução dos presos. O delegado informou que os suspeitos serão indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, podendo pegar até 15 anos de prisão. Ele também disse que as investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos com a facção.

