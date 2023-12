Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 1º, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou a convocação de seis processos seletivos simplificados.

Os professores classificados devem realizar a entrega de documentos e assinatura do contrato até o dia 11 de dezembro, das 7h30min às 13h30min.

A lista de aprovados segue na seguinte ordem: cargo, município, classificação, número de inscrição, nome da candidata e nota, em ordem de classificação. Confira os editais completos, mais a lista de endereços para entrega de documentos e assinatura de contrato:

Edital nº 017 – 11° Convocação do Processo Seletivo Simplificado https://drive.google.com/file/d/1DvHCLza4VktZjZihm4grfWIrBxTTUwyS/view?usp=sharing

020 – EJA – 12a convocação – https://drive.google.com/file/d/1C_2Ty8vt3ABrDy15JS3hyaq2h5lXg3S6/view?usp=sharing

025 – ESPECIAL – 16a convocação https://drive.google.com/file/d/12KQQVkaqu-JrkYfHwBJ3o01Rt02DthNJ/view?usp=sharing

Edital nº 031 – PSS – EJA – 16° Convocação –https://drive.google.com/file/d/12BwOY563j_8LECGdohlwrN-E_DoAvXEa/view?usp=sharing

034 – REGULAR – 25° convocação – https://drive.google.com/file/d/1-xYfCI2jWh84O-1X7sVrioF-QO1hJdiV/view?usp=sharing

Edital nº 039 – PSS – Especial – 23° Convocação https://drive.google.com/file/d/19PP4r95N77IKma4EuRUb9Lz3trQr_cwV/view?usp=sharing

As declarações mencionadas no subitem 2.2 poderão ser encontradas no endereço eletrônico: https://estado.ac.gov.br/servidor-publico/orientacoes-e-formularios/declaracoes/ ou no endereço eletrônico da banca organizadora: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/420/.

Os candidatos poderão obter informações referentes aos processos com a SEE, por meio do telefone (68) 3213-2331, ou ainda com a Sead, pelo e-mail: [email protected].

Por Ingrid Andrade Agência de Noticias do Acre

