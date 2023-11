Um casal foi expulso de uma Praia do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (27), após serem flagrados fazendo sexo no local. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível perceber que o casal pratica o ato sem se preocupar com a presença de pessoas no local. Porém, várias banhistas repreenderam a atitude dos “apaixonados”, que tiveram que abandonar a praia.

Praticar sexo em local público é crime, previsto no Código Penal, com pena que varia de 3 meses a um ano de detenção, além do pagamento de multa.

Veja vídeo:

Por D24am

